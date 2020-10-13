 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаФонд соцстрахования направил 3,2 млрд грн на компенсации больным COVID-19 медикам

Фонд соцстрахования направил 3,2 млрд грн на компенсации больным COVID-19 медикам

Фонд социального страхования по состоянию на 13 октября направил 3,2 млрд грн компенсаций медицинским работникам, инфицированным COVID-19 при исполнении должностных обязанностей

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

Согласно сообщению, по состоянию на 13 октября с начала пандемии Фонд соцстрахования профинансировал более 3,2 миллиона гривен компенсаций заработных плат медицинских работников, которые заразились COVID-19 при исполнении должностных обязанностей.

Отмечается, что выплаты получили почти 600 врачей, медсестер, медбратьев и других работников, занятых в противодействии распространению коронавирусной болезни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать