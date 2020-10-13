Фонд соцстрахования направил 3,2 млрд грн на компенсации больным COVID-19 медикам
13 октября, 2020, 16:59
Фонд социального страхования по состоянию на 13 октября направил 3,2 млрд грн компенсаций медицинским работникам, инфицированным COVID-19 при исполнении должностных обязанностей
Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.
Согласно сообщению, по состоянию на 13 октября с начала пандемии Фонд соцстрахования профинансировал более 3,2 миллиона гривен компенсаций заработных плат медицинских работников, которые заразились COVID-19 при исполнении должностных обязанностей.
Отмечается, что выплаты получили почти 600 врачей, медсестер, медбратьев и других работников, занятых в противодействии распространению коронавирусной болезни.
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