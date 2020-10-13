Если МВФ не даст деньги: Марченко назвал расходы, которые могут урезать в случае неполучения второго транша до конца года
Об этом Марченко сказал в интервью The Page.
"Я думаю, что с МВФ у нас все будет нормально. Если не даст деньги, будем жить. Вопрос в том, что аппетиты у нас могут быть другими", - цитирует издание слова Марченко.
Так, по его словам, в случае неполучения транша от МВФ в первую очередь могут быть урезаны расходы на развитие.
"В первую очередь, к сожалению, это расходы на развитие. Я не думаю, что это будет касаться обороны и безопасности государства. Конечно, не порежут образование и медицину, тем более, в период коронакризиса", - отметил министр.
При этом он отметил, что зарплаты и пенсии все равно поднимут.
"Это не касается самых незащищенных и чувствительных категорий. Это касается возможности развития. Не все понимают, что МВФ и кредиты международных организаций, инвестиции - это вопрос не для текущих потребностей. Мы за эти средства должны обеспечить развитие государства. Эти средства мы трансформируем в развитие. Главная задача трансформационного механизма государства - это взять средства МВФ и создать условия для инвестиций и развития", - подчеркнул Марченко.
- Напомним, 12 июня Украина официально получила первый транш МВФ в размере $2,1 млрд грн.
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