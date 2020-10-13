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Espreso.tvМирДесять вакцин против коронавируса находятся на заключительном этапе испытаний, - ВОЗ

Десять вакцин против коронавируса находятся на заключительном этапе испытаний, - ВОЗ

В мире сейчас 10 вакцин-кандидатов против коронавируса находятся на заключительном этапе клинических испытаний

Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, сообщает ETHealthWorld.

"Как вы знаете, сейчас у нас на определенной стадии клинических испытаний находится более 40 вакцин-кандидатов, и 10 из них - в третьей фазе испытаний, то есть на заключительном этапе клинических тестирований, которые сообщат нам об их эффективности и безопасности", - сказала Сваминатан.

По ее словам, достаточно данных о вакцинах для передачи регуляторным органам удастся собрать в период с декабря 2020 года до начала 2021-го.

Напомним, недавно американская компания Johnson & Johnson заявила о временном приостановлении широких клинических испытаний всех экспериментальных препаратов, которые могут стать вакциной против коронавируса, из-за непонятной болезни участника. Компания начала третью фазу испытаний препарата в сентябре.

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