Депутаты планируют повысить штрафы предпринимателям за несоблюдение карантина до 51 тыс. грн, - Радуцкий

13 октября, 2020, 12:57

В Верховную Раду во время следующей сессии внесут законопроект об усилении ответственности предпринимателей за несоблюдение карантинных норм.

Об этом в эфире Общественного радио сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, на совещании у президента, которое состоялось накануне, подготовили соответствующий законопроект, который уже прошел согласование в комитете.

Отмечается, что речь идет о штрафах от 31 до 51 тыс. грн за одно нарушение.

"Если, например, это торговый центр, то охрана не должна пускать людей без маски. Некоторые заведения не придерживаются ограничений, позакрывать мы их не можем, экономика не выдержит еще одного локдауна", - цитирует издание слова Радуцкого.

Радуцкий отметил, что основной темой совещания было уменьшение количества больных и недопущение ситуации, при которой страна вернется к локдауну.

В издании напомнили, что накануне президент провел совещание, где дал ряд поручений для борьбы с пандемией. Так, было определено 10 шагов, которые Украина будет внедрять для борьбы с распространением COVID-19.

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