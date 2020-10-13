Дело Шеремета: Геращенко заявил, что суд присяжных может признать невиновность подозреваемых
Об этом он заявил в эфире Hromadske.
Геращенко, отвечая на вопрос о том, допускает ли он, что Антоненко, Кузьменко и Дугар могут быть невиновными, сказал: "Я допускаю. У них есть единственная возможность - это если суд под давлением, они разгоняют, признает какие-то доказательства такими, которые нельзя использовать. Это их надежда ".
Он заявил, что считает, что следствие имеет все права выдвигать подозрение.
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"Есть грубое террористическое убийство ... Еще раз хочу сказать: мы не вешали (вину) на первого встречного", - подчеркнул замглавы МВД.
Он отметил, что "те, кто это организовывал, умышленно подбирали именно таких исполнителей, на которых сложно подумать".
"Моя личная версия, что замысел тех, кто это сделал, - это взбудоражить общественное мнение, повернуть против действующей власти, чтобы свергнуть власть во время войны с государством-агрессором", - сказал Геращенко.
Он добавил, что дело решит суд.
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