Дело Шеремета: Геращенко заявил, что суд присяжных может признать невиновность подозреваемых

13 октября, 2020, 21:21

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркивает, что только суд присяжных, который слушает дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, может признать подозреваемых невиновными

Об этом он заявил в эфире Hromadske.

Геращенко, отвечая на вопрос о том, допускает ли он, что Антоненко, Кузьменко и Дугар могут быть невиновными, сказал: "Я допускаю. У них есть единственная возможность - это если суд под давлением, они разгоняют, признает какие-то доказательства такими, которые нельзя использовать. Это их надежда ".

Он заявил, что считает, что следствие имеет все права выдвигать подозрение.

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"Есть грубое террористическое убийство ... Еще раз хочу сказать: мы не вешали (вину) на первого встречного", - подчеркнул замглавы МВД.

Он отметил, что "те, кто это организовывал, умышленно подбирали именно таких исполнителей, на которых сложно подумать".

"Моя личная версия, что замысел тех, кто это сделал, - это взбудоражить общественное мнение, повернуть против действующей власти, чтобы свергнуть власть во время войны с государством-агрессором", - сказал Геращенко.

Он добавил, что дело решит суд.