Дело подозреваемого в разбое и похищении транспорта Титушко передали в суд
13 октября, 2020, 16:08
Полиция завершила расследование в отношении Вадима Титушко, ему инкриминируют разбой и угон автомобиля
Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП .
"Досудебное расследование по двум уголовным производствам - завершено. После завершения процессуальных действий, необходимых для завершения досудебного расследования, эти два производства были объединены в одно и еще в прошлом месяце направлены в суд", - сказал Тракало.
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