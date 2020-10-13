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Espreso.tvОбществоДело подозреваемого в разбое и похищении транспорта Титушко передали в суд

Дело подозреваемого в разбое и похищении транспорта Титушко передали в суд


фото: dsnews.ua
Полиция завершила расследование в отношении Вадима Титушко, ему инкриминируют разбой и угон автомобиля

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП .

"Досудебное расследование по двум уголовным производствам - завершено. После завершения процессуальных действий, необходимых для завершения досудебного расследования, эти два производства были объединены в одно и еще в прошлом месяце направлены в суд", - сказал Тракало.

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