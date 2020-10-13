Белановский ГОК Ferrexpo передал очередную партию помощи больнице "Кременчугская"

13 октября, 2020, 11:03

Белановский ГОК (БГОК, входит в Группу Ferrexpo) снова предоставил партию помощи медикам Кременчуга

Больница интенсивного лечения "Кременчугская" получила монитор пациента и бестеневую операционную лампу общей стоимостью более 430 тыс. гривен.

По словам директора больницы интенсивного лечения "Кременчугская" Оксаны Корляковой, переданный монитор будет использоваться в инфекционном отделении. "Этот высокотехнологический прибор показывает и давление, и пульс, и другие показатели жизнедеятельности человека. Он дает возможность наблюдать пациента в т.ч. и на расстоянии с помощью смотровых окон, не заходя в палату. Белановский ГОК Ferrexpo уже передал медучреждению много необходимого: от средств индивидуальной защиты до медоборудования. Мы очень благодарны им за это и надеемся, что традиция помогать нашей больнице сохранится и дальше", - добавила Оксана Корлякова.

"В рамках нашей программы помощи в борьбе с коронавирусом с начала пандемии медучреждениям Кременчуга передано необходимых средств индивидуальной защиты, расходных материалов, медикаментов и оборудования на сумму более 7 млн. гривен. Близится вторая волна COVID-19, которая усугубляется сезонными вспышками гриппа и других вирусов, потому мы продолжаем изучать потребности и поддерживать медиков", - отметил Генеральный директор БГОКа Юрий Химич.





Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com