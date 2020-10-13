Азербайджан и Кипр сыграли вничью в Лиге наций
13 октября, 2020, 20:53
В 4-м туре Лиги наций сборные Азербайджана и Кипра сыграли вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Голов в матче национальные команды не забивали.
После 4-х матчей Азербайджан занимает третье место в группе С4, у команды Джанни Де Бьязи 4 очка. Для Кипра это первый зачетный балл в этом сезоне Лиги наций - они четвертые.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
4-й тур
13 октября
Азербайджан - Кипр 0: 0
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