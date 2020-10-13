41 сутки в подземелье: на шахте в Кривом Роге 21 горняк протестует против низкой зарплаты
13 октября, 2020, 12:30
На шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината уже более 40 суток в знак протеста против низкой оплаты труда и опасных условий труда под землей находится 21 горняк
Об этом сообщил голова Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков народный депутат Михаил Волынец в Facebook.
"Шахта" Октябрьская ". Ситуация стабильно критическая. 21 горняк остается под землей в знак протеста против низкой оплаты труда и при этом беспрецедентно опасных условий труда. 41 сутки в подземелье", - написал Волынец.
Он отметил, что центральные власти не реагируют, "наблюдают".
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