41 сутки в подземелье: на шахте в Кривом Роге 21 горняк протестует против низкой зарплаты

13 октября, 2020, 12:30

На шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината уже более 40 суток в знак протеста против низкой оплаты труда и опасных условий труда под землей находится 21 горняк

Об этом сообщил голова Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков народный депутат Михаил Волынец в Facebook.

"Шахта" Октябрьская ". Ситуация стабильно критическая. 21 горняк остается под землей в знак протеста против низкой оплаты труда и при этом беспрецедентно опасных условий труда. 41 сутки в подземелье", - написал Волынец.

Он отметил, что центральные власти не реагируют, "наблюдают".

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