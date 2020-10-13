 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество41 сутки в подземелье: на шахте в Кривом Роге 21 горняк протестует против низкой зарплаты

41 сутки в подземелье: на шахте в Кривом Роге 21 горняк протестует против низкой зарплаты


фото: dniprograd
На шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината уже более 40 суток в знак протеста против низкой оплаты труда и опасных условий труда под землей находится 21 горняк

Об этом сообщил голова Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков народный депутат Михаил Волынец в Facebook.

"Шахта" Октябрьская ". Ситуация стабильно критическая. 21 горняк остается под землей в знак протеста против низкой оплаты труда и при этом беспрецедентно опасных условий труда. 41 сутки в подземелье", - написал Волынец.

Он отметил, что центральные власти не реагируют, "наблюдают".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать