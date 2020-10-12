Зеленский в конце октября посетит Турцию, - Офис президента

12 октября, 2020, 16:14

В Офисе президента анонсировали государственный визит президента Владимира Зеленского в Турцию

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

"Там (в Турции, - ред.) будет много времени посвящено экономике. Нам наконец надо завершать переговоры по зоне свободной торговли. Важны вопросы и военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией", - отметил чиновник.

Жовква также обмолвился, что запланирован еще один визит Владимира Зеленского, над которым еще продолжается работа, на многостороннее мероприятие.

"И несколько визитов будет других иностранных лидеров в Украине до конца года. Поэтому нынешняя внешнеполитическая интенсивность президента Зеленского сохранится до конца года", - добавил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

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