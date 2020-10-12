 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский в конце октября посетит Турцию, - Офис президента

Зеленский в конце октября посетит Турцию, - Офис президента


фото: reuters
В Офисе президента анонсировали государственный визит президента Владимира Зеленского в Турцию

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

"Там (в Турции, - ред.) будет много времени посвящено экономике. Нам наконец надо завершать переговоры по зоне свободной торговли. Важны вопросы и военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией", - отметил чиновник.

Жовква также обмолвился, что запланирован еще один визит Владимира Зеленского, над которым еще продолжается работа, на многостороннее мероприятие.

"И несколько визитов будет других иностранных лидеров в Украине до конца года. Поэтому нынешняя внешнеполитическая интенсивность президента Зеленского сохранится до конца года", - добавил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать