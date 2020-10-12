Зеленский подписал указ об освобождении внутренних переселенцев от туристического сбора
12 октября, 2020, 19:31
Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество
Об этом сообщает сайт президента.
Закон определяет право переселенцев не платить сбор за проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПО.
Согласно документу, не будет облагаться налогом недвижимое имущество (кроме земельных участков), расположенное на временно оккупированной территории, которое не является объектом налогообложения.
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