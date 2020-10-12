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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал указ об освобождении внутренних переселенцев от туристического сбора

Зеленский подписал указ об освобождении внутренних переселенцев от туристического сбора

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество

Об этом сообщает сайт президента.

Закон определяет право переселенцев не платить сбор за проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПО.

Согласно документу, не будет облагаться налогом недвижимое имущество (кроме земельных участков), расположенное на временно оккупированной территории, которое не является объектом налогообложения.

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