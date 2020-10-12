Зеленский подписал указ об освобождении внутренних переселенцев от туристического сбора

12 октября, 2020, 19:31

Об этом сообщает сайт президента.

Закон определяет право переселенцев не платить сбор за проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПО.

Согласно документу, не будет облагаться налогом недвижимое имущество (кроме земельных участков), расположенное на временно оккупированной территории, которое не является объектом налогообложения.