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Espreso.tvЭкономикаЗеленский назначил нового уполномоченного Антимонопольного комитета

Зеленский назначил нового уполномоченного Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета

Об этом говорится в указе президента №427.

"Назначить Горобца Богдана Вадимовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.

  • 28 августа Зеленский назначил Ольгу Музыченко первой заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

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