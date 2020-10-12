Зеленский назначил нового уполномоченного Антимонопольного комитета
12 октября, 2020, 22:11
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета
Об этом говорится в указе президента №427.
"Назначить Горобца Богдана Вадимовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.
- 28 августа Зеленский назначил Ольгу Музыченко первой заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.
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