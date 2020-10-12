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Espreso.tvОбществоЗеленский готов уйти в отставку, если не сможет закончить войну на Донбассе

Зеленский готов уйти в отставку, если не сможет закончить войну на Донбассе


фото: BBC
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку, если ему не удастся закончить войну на Донбассе

Об этом он сказал в интервью BBC HARDtalk .

"Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами ", - сказал Зеленский.

Президент Украины верит, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет украинские территории, включая Крым.

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