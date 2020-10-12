Зеленский готов уйти в отставку, если не сможет закончить войну на Донбассе
12 октября, 2020, 09:43
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку, если ему не удастся закончить войну на Донбассе
Об этом он сказал в интервью BBC HARDtalk .
"Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами ", - сказал Зеленский.
Президент Украины верит, что сможет заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое вернет украинские территории, включая Крым.
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