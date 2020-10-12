Измеряет температуру тела и уровень кислорода в крови: в США изобрели датчик, который можно печатать на коже

12 октября, 2020, 17:32

Американские ученые изобрели датчик, который можно печатать на коже человека

Об этом сообщает издание New Atlas .

Сообщается, что ученые из Университета штата Пенсильвании изобрели датчик, который можно печатать на коже.

Так исследователи отмечают, что благодаря сенсору можно будет измерять температуру тела и уровень кислорода в крови человека. После измерения сам сенсор можно смыть горячей водой.

"Удаление (сенсора, - ред.) не повреждает кожу. Это особенно важно для людей с чувствительной кожей, таких как пожилые люди и дети", - отметил ученый Хуанию Ченг.

Для печати сенсора на коже ученые изобрели смесь из поливинилового спирта и карбоната кальция.

"После нанесения этой смеси на руку на части человеческого тела печатается при комнатной температуре очень тонкий металлический узор. Сенсор затем подсушивают воздуходувные устройства. Таким образом человек не чувствует боли", - говорится в сообщении.

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