В Италии милениала впервые могут причислить к лику святых
Об этом сообщает ВВС Украина.
Он был образцовым католиком и активно проповедовал веру в интернете.
В минувшие выходные Акутиса причислили к лику блаженных - эта процедура обычно предшествует зачислению к лику святых.
Когда именно можно ожидать канонизации Акутиса пока неизвестно.
Мама Карло рассказывала, что во многом он был обычным ребенком, но среди сверстников его выделяла крепкая вера в бога.
Он часто разносил еду бездомным и отдавал деньги нуждающимся.
Также Карло активно популяризировал - в частности, создал сайт со списком чудес, которые произошли в мире.
"Карло использовал интернет для служения Евангелию, чтобы достучаться до как можно большего количества людей", - говорит о парне католический кардинал Агостино Валлини.
Процедура причисления к лику святых предусматривает, что Акутис должен был совершить чудо. Такое чудо Ватикан нашел: считается, что бразильский парень излечился от редкой болезни благодаря молитве.
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