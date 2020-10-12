Мама Карло рассказывала, что во многом он был обычным ребенком, но среди сверстников его выделяла крепкая вера в бога.

Он часто разносил еду бездомным и отдавал деньги нуждающимся.

Также Карло активно популяризировал - в частности, создал сайт со списком чудес, которые произошли в мире.

"Карло использовал интернет для служения Евангелию, чтобы достучаться до как можно большего количества людей", - говорит о парне католический кардинал Агостино Валлини.