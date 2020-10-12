В Италии готовятся усилить карантин из-за резкого увеличения случаев заражения COVID-19
12 октября, 2020, 08:48
Из-за резкого роста случаев заболевания COVID-19 правительство Италии готовится усилить карантин
Об этом сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанса, передает " Украинская правда ".
По словам министра, планируется запретить частные вечеринки, а также ограничить часы посещения для баров и ресторанов.
Также в планах правительства вновь ограничить занятия спортом и другими физическими активностями, которые не дают возможности носить маску.
Министр Сперанса напомнил, что с 7 октября по всей Италии обязательно ношение масок на открытом воздухе.
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