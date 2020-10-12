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Espreso.tvМирВ Италии готовятся усилить карантин из-за резкого увеличения случаев заражения COVID-19

В Италии готовятся усилить карантин из-за резкого увеличения случаев заражения COVID-19


фото: Reuters
Из-за резкого роста случаев заболевания COVID-19 правительство Италии готовится усилить карантин

Об этом сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанса, передает " Украинская правда ".

По словам министра, планируется запретить частные вечеринки, а также ограничить часы посещения для баров и ресторанов.

Также в планах правительства вновь ограничить занятия спортом и другими физическими активностями, которые не дают возможности носить маску.

Министр Сперанса напомнил, что с 7 октября по всей Италии обязательно ношение масок на открытом воздухе.

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