В ВСУ за предыдущие сутки обнаружили 28 новых случаев COVID-19

12 октября, 2020, 13:28

В украинской армии за минувшие сутки подтвердили 28 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .

"По состоянию на 10:00 12 октября во ВСУ на COVID-19 болеют 919 человек. Выздоровели за время пандемии 2830 человек, летальных случаев 11", - говорится в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся восемь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

В свою очередь на лечении дома под контролем медицинской службы находятся 20 человек, больше всего - в Киевской области (11 военнослужащих и семь работников ВСУ).

Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели - 2830 человек, летальных исходов - 11 Сейчас на изоляции находится 479 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 61 человек.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 12 октября в Вооруженных Силах Украины острой ... Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Понедельник, 12 октября 2020 г.

Напомним, за последние сутки в Украине выявлены 4420 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса.

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