В ВСУ за предыдущие сутки обнаружили 28 новых случаев COVID-19
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .
"По состоянию на 10:00 12 октября во ВСУ на COVID-19 болеют 919 человек. Выздоровели за время пандемии 2830 человек, летальных случаев 11", - говорится в сообщении.
Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся восемь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
В свою очередь на лечении дома под контролем медицинской службы находятся 20 человек, больше всего - в Киевской области (11 военнослужащих и семь работников ВСУ).
Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели - 2830 человек, летальных исходов - 11 Сейчас на изоляции находится 479 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 61 человек.
Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 12 октября в Вооруженных Силах Украины острой ...Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Понедельник, 12 октября 2020 г.
- Напомним, за последние сутки в Украине выявлены 4420 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса.
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