В РФ заявили о предоставлении Беларуси $500 млн из Евразийского фонда стабилизации и развития и $1 млрд - из российского бюджета
Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.
Как отмечается, дополнительные средства необходимы Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита бюджета.
"Ограничения, связанные с пандемией, негативно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить стабильность банковского сектора", - прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.
Кроме средств Фонда, Беларусь получит кредит на $1 млрд от России. Он будет предоставлен двумя траншами: первый - в 2020 году и вторые 500 млн долл. США - в 2021 году.
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