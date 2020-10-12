В РФ мужчина обстрелял автобусную остановку и скрылся: 3 убитых, 3 раненых

12 октября, 2020, 18:38

В понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области России неизвестный обстрелял автобусную остановку и скрылся с места преступления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"По информации дежурно-диспетчерской службы, три человека погибли, трое ранены. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Нападавший скрылся в близлежащем лесу", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента уточняются.

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