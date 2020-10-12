 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ РФ мужчина обстрелял автобусную остановку и скрылся: 3 убитых, 3 раненых

В РФ мужчина обстрелял автобусную остановку и скрылся: 3 убитых, 3 раненых

В понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области России неизвестный обстрелял автобусную остановку и скрылся с места преступления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"По информации дежурно-диспетчерской службы, три человека погибли, трое ранены. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Нападавший скрылся в близлежащем лесу", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента уточняются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать