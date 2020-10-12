В РФ мужчина обстрелял автобусную остановку и скрылся: 3 убитых, 3 раненых
12 октября, 2020, 18:38
В понедельник, 12 октября, в городе Бор Нижегородской области России неизвестный обстрелял автобусную остановку и скрылся с места преступления
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"По информации дежурно-диспетчерской службы, три человека погибли, трое ранены. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Нападавший скрылся в близлежащем лесу", - говорится в сообщении.
Подробности инцидента уточняются.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции