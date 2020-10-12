В ОПУ назвали три варианта получения вакцины от коронавируса для украинцев
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.
По словам Жовквы, Украина постоянно поднимает вопрос получения вакцин от коронавируса в переговорах с руководством ЕС. Уже заключены соглашения с двумя компаниями, продолжаются переговоры еще с четырьмя компаниями.
Он также отметил, что в Евросоюзе приоритет при заключении договоров с компаниями об определенном количестве вакцин будут предоставлять государствам-членам ЕС, но Украина уже заявила "базовое количество вакцин", необходимых для нее.
Так, по словам Жовквы, Украина может получить вакцину несколькими путями.
"Первое - действительно президент Зеленский заявил, что у нас сегодня уже существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую вакцину в Украине. Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина скорее попадет в Украину. Ибо очевидно, что, производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям. Это один путь", - сообщил он.
Вторым вариантом Жовква считает, если государства-члены ЕС будут продавать избыток вакцины от COVID-19 для третьих стран, в частности Украины.
"И третий путь - учитывая то, что мы ведем диалог, присоединились к соответствующим механизмам по государственным закупкам, мы можем быть в очереди из стран-партнеров", - добавил он.
По словам представителя ОПГ, эти три пути являются реальными.
"Возможно, все они как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцина уже будет произведена, испытана и поставлена на производство, Украина точно не будет отставать в получении этой вакцины. Но пока мы говорим только о теоретических вещах", - подчеркнул он.
- Напомним, в ВОЗ заявили, что вакцина от COVID-19 может быть готова к концу этого года.
- Отметим, Европейская комиссия подписала соглашение с американской компанией Gilead по поставкам лекарств Remdesivir для лечения около 3 400 пациентов от COVID-19.
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