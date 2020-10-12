12 октября, 2020, 16:03

Украина может получить вакцину от коронавируса тремя путями: через механизм COVAX, благодаря производству соответствующих препаратов на своих мощностях или если страны Евросоюза будут продавать ей свои излишки полученных вакцин

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Жовквы, Украина постоянно поднимает вопрос получения вакцин от коронавируса в переговорах с руководством ЕС. Уже заключены соглашения с двумя компаниями, продолжаются переговоры еще с четырьмя компаниями.

Он также отметил, что в Евросоюзе приоритет при заключении договоров с компаниями об определенном количестве вакцин будут предоставлять государствам-членам ЕС, но Украина уже заявила "базовое количество вакцин", необходимых для нее.

Так, по словам Жовквы, Украина может получить вакцину несколькими путями.

"Первое - действительно президент Зеленский заявил, что у нас сегодня уже существуют фармацевтические мощности, которые готовы производить такую вакцину в Украине. Безусловно, если тем компаниям подойдут наши производственные мощности, такая вакцина скорее попадет в Украину. Ибо очевидно, что, производя ее для других стран, мы также будем производить ее для себя по соответствующим соглашениям. Это один путь", - сообщил он.

Вторым вариантом Жовква считает, если государства-члены ЕС будут продавать избыток вакцины от COVID-19 для третьих стран, в частности Украины.

"И третий путь - учитывая то, что мы ведем диалог, присоединились к соответствующим механизмам по государственным закупкам, мы можем быть в очереди из стран-партнеров", - добавил он.

По словам представителя ОПГ, эти три пути являются реальными.

"Возможно, все они как раз и будут реализованы. И я думаю, что в то время, когда вакцина уже будет произведена, испытана и поставлена на производство, Украина точно не будет отставать в получении этой вакцины. Но пока мы говорим только о теоретических вещах", - подчеркнул он.

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