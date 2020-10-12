В Одессе из гимназии уволили преподавательницу, которая устроила буллинг школьнице из-за украинского языка

Об этом сообщает директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич в Facebook.

"О ситуации в гимназии №4. Как человек: не просто поражена. Как мама и женщина представляю эмоции ученицы и хочу выразить свою поддержку: у тебя очень хороший язык, ребенок... Развивай его и в дальнейшем", - отметила Буйневич.

Она подчеркнула, что "поведение учителя несовместимо с деятельностью в учебном заведении".

"Директором принято решение об увольнении (преподавательницы, - ред.) по ст. 41 п.3 (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы) КЗоТ Украины", - заявила директор департамента.

По словам Буйневич, сейчас ожидается соответствующий приказ "с обращением в компетентные органы".

Директор департамента от имени педагогов извинилась перед родителями и ребенком: "Нам, учителям, хочу пожелать - не закрывать сердце от чувств воспитанников. Такой тон, давление и содержание сказанного навсегда лишают детского доверия и любви".

Аудиозапись инцидента, произошедшего на прошлой неделе в гимназии №4 на ул. Болгарской, была опубликована Facebook-группой "Родители SOS". Ученица, которая забыла дома альбом для рисования, сказала об этом преподавателю на украинском языке.

За это преподаватель сначала начала ее ругать.

"Видите, что у нас творится. Она разговаривает на украинском языке, так получается, что она выше нас. Альбом не принесла, рисунки не принесла, а права качает. И языком будет прикрываться здесь мне...", - сказала девочке преподавательница.

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