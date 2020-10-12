В Китае протестируют всех жителей многомиллионного города после 12 случаев заражения коронавирусом
Как сообщает Global Times , власти решили провести массовое тестирование около 9 млн жителей за пять дней.
Решение было принято после того, как в одной из больниц Циндао, где лечат прибывших из-за рубежа пациентов с коронавирусом, зафиксировали 12 случаев COVID-19, шесть из них были бессимптомные.
Согласно последнему заявлению местных органов здравоохранения из 377 близких контактов трех бессимптомных пациентов девять показали положительный результат.
Также протестировали весь медицинский персонал и пациентов больницы, 114 862 результата оказались отрицательными.
С вечера воскресенья, 11 октября, местные жители выстраиваются в длинные очереди и ждут бесплатных тестов на нуклеиновые кислоты. Некоторые пункты тестирования будут открыты с 7:00 до 23:00.
Китай стал первой страной в мире, где зафиксировали COVID-19. Затем коронавирусная инфекция распространилась и охватила все страны.
В самом Китае заболеваемость пошла на спад. На данный момент в стране более 85 000 случаев коронавируса, более 4 500 из них летальные. Китай занимает 49-е место в мире по количеству зафиксированных случаев заражения COVID-19, на первом месте США - там выявили почти 8 млн инфицированных.
Количество больных коронавирусом в мире превысило 37 млн человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции