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Espreso.tvМирВ Китае протестируют всех жителей многомиллионного города после 12 случаев заражения коронавирусом

В Китае протестируют всех жителей многомиллионного города после 12 случаев заражения коронавирусом


фото: reuters
В Китае протестуют всех жителей города Циндао на востоке страны после 12 выявленных случаев заражения COVID-19

Как сообщает Global Times , власти решили провести массовое тестирование около 9 млн жителей за пять дней.

Решение было принято после того, как в одной из больниц Циндао, где лечат прибывших из-за рубежа пациентов с коронавирусом, зафиксировали 12 случаев COVID-19, шесть из них были бессимптомные.

Согласно последнему заявлению местных органов здравоохранения из 377 близких контактов трех бессимптомных пациентов девять показали положительный результат.

Также протестировали весь медицинский персонал и пациентов больницы, 114 862 результата оказались отрицательными.

С вечера воскресенья, 11 октября, местные жители выстраиваются в длинные очереди и ждут бесплатных тестов на нуклеиновые кислоты. Некоторые пункты тестирования будут открыты с 7:00 до 23:00.

Китай стал первой страной в мире, где зафиксировали COVID-19. Затем коронавирусная инфекция распространилась и охватила все страны.

В самом Китае заболеваемость пошла на спад. На данный момент в стране более 85 000 случаев коронавируса, более 4 500 из них летальные. Китай занимает 49-е место в мире по количеству зафиксированных случаев заражения COVID-19, на первом месте США - там выявили почти 8 млн инфицированных.

Количество больных коронавирусом в мире превысило 37 млн человек.

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