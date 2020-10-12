В Киеве автомобиль сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

12 октября, 2020, 11:24

В Оболонском районе столицы на улице Героев Сталинграда, 16 г произошло смертельное ДТП

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"В Оболонском районе столицы на улице Героев Сталинграда, 16 г произошла смертельная ДТП.

Водитель Toyota FJ Cruiser совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте ", - говорится в сообщении.

На момент столкновения женщина была еще жива, но медикам не удалось спасти пострадавшую.

На месте работает полиция и устанавливает все обстоятельства трагедии.

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