В Киеве автомобиль сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте
12 октября, 2020, 11:24
"В Оболонском районе столицы на улице Героев Сталинграда, 16 г произошла смертельная ДТП.
В Оболонском районе столицы на улице Героев Сталинграда, 16 г произошло смертельное ДТП
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"В Оболонском районе столицы на улице Героев Сталинграда, 16 г произошла смертельная ДТП.
Водитель Toyota FJ Cruiser совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте ", - говорится в сообщении.
На момент столкновения женщина была еще жива, но медикам не удалось спасти пострадавшую.
На месте работает полиция и устанавливает все обстоятельства трагедии.
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