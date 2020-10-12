В ЕС договорились о санкциях против России из-за отравления Навального
Санкции будут введены против конкретных лиц, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хависто.
По его словам, теперь рабочие группы будут заниматься составлением документа.
"Была выражена политическая поддержка предложения Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза", - сообщил Хависто.
Франция и Германия разработали предложения с санкциями против некоторых лиц, которые могут быть причастны к отравлению. Совместное решение стран было принято на основании заключения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердившей отравление Навального веществом из группы "Новичок".
- Напомним, ранее Франция и Германия определились с санкциями, которые станут реакцией на отравление Навального.
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