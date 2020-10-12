В ЕС договорились о санкциях против России из-за отравления Навального

12 октября, 2020, 16:37

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии о санкциях против российских чиновников из-за отравления Алексея Навального

Санкции будут введены против конкретных лиц, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хависто.

По его словам, теперь рабочие группы будут заниматься составлением документа.

"Была выражена политическая поддержка предложения Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза", - сообщил Хависто.

Франция и Германия разработали предложения с санкциями против некоторых лиц, которые могут быть причастны к отравлению. Совместное решение стран было принято на основании заключения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердившей отравление Навального веществом из группы "Новичок".

Напомним, ранее Франция и Германия определились с санкциями, которые станут реакцией на отравление Навального.

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