Укрпочта вошла в тридцатку лучших почтовых компаний мира

12 октября, 2020, 20:53

Украина заняла 30 место в рейтинге уровня развития почтовых услуг в 2020 году

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Universal Postal Union (UPU, Всемирный почтовый союз).

Укрпочта впервые вошла в тридцатку лучших почтовых компаний мира в рейтинге Postal Development Index 2020, заняв 30 место.

Рейтинг оценивает уровень развития традиционных почтовых сервисов в 170 странах мира.

Рейтинг сравнивал почты по таким компонентам: качество доставки, количество прямых международных связей, продуктовая линейка, количество и доступность почтовых отделений, диверсификация выручки, развитие финансовых и банковских услуг и тому подобное.

А уровень развития почтовой службы страны оценивался по 100-балльной шкале (где 100 - самый высокий показатель). Показатель Украины составил - 58,64.

Первое место по уровню развития почтовых услуг заняла Швейцария, второе - Австрия, третье - Германия, четвертое - Нидерланды и пятое место у Японии.

Также в тридцатку вошли Франция, США, Великобритания, Канада, Сингапур, Италия, Бельгия, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Чехия, Австралия, Китай, Россия, Беларусь, Словакия, Португалия, Корея, Швеция, Эстония, Молдова, Таиланд, Финляндия, Сербия.

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