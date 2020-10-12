Украинский футбольный клуб внес в заявку блогера

12 октября, 2020, 15:20

Ривненский "Верес", который выступает в первой лиге Украины, внес в заявку блогера Дмитрия Поворознюка

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт ПФЛ.

Ведущий youtube-проекта от сайта Tribuna "Трендец" Дмитрий Поворознюк заявлен под 44-м номером. 33-летний блогер будет выступать на позиции полузащитника.

В турнирной таблице первой лиги "Верес" занимает седьмую строчку. После 4 матчей у ривненской команды 2 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Следующий матч команда Юрия Вирта проведет 16 октября. Соперник - тернопольская "Нива".