Украинский футбольный клуб внес в заявку блогера
12 октября, 2020, 15:20
Ривненский "Верес", который выступает в первой лиге Украины, внес в заявку блогера Дмитрия Поворознюка
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт ПФЛ.
Ведущий youtube-проекта от сайта Tribuna "Трендец" Дмитрий Поворознюк заявлен под 44-м номером. 33-летний блогер будет выступать на позиции полузащитника.
В турнирной таблице первой лиги "Верес" занимает седьмую строчку. После 4 матчей у ривненской команды 2 победы, 1 ничья и 1 поражение.
Следующий матч команда Юрия Вирта проведет 16 октября. Соперник - тернопольская "Нива".
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