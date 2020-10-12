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Espreso.tvЭкономикаУкравтодор берет на баланс дороги в Чернобыльской зоне

Укравтодор берет на баланс дороги в Чернобыльской зоне


фото: chernobyl.kh.ua
Укравтодор берет на баланс дороги в Чернобыльской зоне отчуждения для их обновления в 2021-2023 годах

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора в Facebook.

"220 км дорог в 30-километровой Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области", - говорится в сообщении.

По словам председателя Укравтодора Александра Калуша, Укравтодор в этом году принял на баланс несколько важных объектов. При этом ключевой принцип - объекты должны быть государственного значения, которые являются большим финансовым вызовом для власти.

"В случае с дорогами в зоне отчуждения - мы планируем их обновления за 2021-2023. К трагедии эти дороги были частью международных маршрутов, сейчас они будут обеспечивать, прежде всего, туристические нужды", - цитирует издание слова Кубракова.

В пресс-службе отметили, что вскоре начнется комиссионное обследование этих дорог, на основе которого будут приоретизованы ремонты с учетом туристических маршрутов.

Так, по информации Госагентства по управлению зоной отчуждения, с 2015 до 2019 года количество туристов увеличилось с 8 до 80 тыс., из них почти половина - иностранцы.

В Укравтодоре напомнили, что Чернобыльская зона расположена в Полесском и Ивановском районе Киевской области, добраться туда можно по дороге Р-02 Киев-Иванков-Овруч.

В агентстве также добавили, что в этом году будет завершен ремонт дороги Р-02 на 13 км в районе сел Старые Петровцы, Новые Петровцы и Лютеж.

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