У парламента Хорватии неизвестный ранил полицейского, а затем покончил с собой, - СМИ
12 октября, 2020, 20:05
Неизвестный мужчина открыл огонь у здания парламента в Загребе
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Vecernji List.
Инцидент произошел около 8 утра на площади, где расположен парламент и госучреждения.
В результате стрельбы полицейский получил ранение в плечо и предплечье, его жизни ничего не угрожает.
Нападавший скрылся, а потом полиция нашла тело, описание которого отвечало описанию преступника. Человек покончил жизнь самоубийством.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры