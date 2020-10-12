У парламента Хорватии неизвестный ранил полицейского, а затем покончил с собой, - СМИ

12 октября, 2020, 20:05

Неизвестный мужчина открыл огонь у здания парламента в Загребе

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Vecernji List.

Инцидент произошел около 8 утра на площади, где расположен парламент и госучреждения.

В результате стрельбы полицейский получил ранение в плечо и предплечье, его жизни ничего не угрожает.

Нападавший скрылся, а потом полиция нашла тело, описание которого отвечало описанию преступника. Человек покончил жизнь самоубийством.