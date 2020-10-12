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Espreso.tvЭкономикаТрамп хочет заключить соглашение о ядерном оружии с Путиным до выборов

Трамп хочет заключить соглашение о ядерном оружии с Путиным до выборов


фото: reuters
Американский лидер Дональд Трамп планирует до президентских выборов в США заключить соглашение относительно ядерных вооружений с президентом РФ Владимиром Путиным

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

По его данным, в Белом доме считают, что принципиальная договоренность с РФ уже достигнута, поэтому подготовку соглашения удастся завершить через неделю после того, как переговоры сторон "всерьез возобновятся".

Хотя ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что между США и Россией все еще существуют огромные различия в подходах, в том числе и в центральных элементов такого соглашения. Мол, разговоры о предстоящем соглашении вряд ли реалистичны.

Издание отмечает, что планы Трампа о подписании ядерного соглашения с Путиным до президентских выборов стали неожиданностью для высокопоставленных республиканцев и сотрудников Белого дома.

В начале июля специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщал, что Соединенные Штаты планируют провести переговоры с россиянами о заключении нового договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III.

Соответствующее соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года и рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.

В мае МИД РФ заявил, что шансы на пролонгацию договора минимальные и он, вероятно, потеряет силу 5 февраля 2021 года.

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