Силовики Лукашенко задержали около 500 белорусов, - правозащитный центр "Весна"

12 октября, 2020, 01:01

В течение воскресенья, 11 октября 2020 года, подчиненные самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко силовые органы задержали 499 подозреваемых в неположенных уличных акциях

Об этом со ссылкой на данные правозащитного центра "Весна" рассказывает Еспресо.TV .

"Если вы или ваши близкие задержаны Сообщите нам об этом через телеграмм-бот @viasna_bot или на горячую линию", - отмечают правозащитники.

Контакты:

+375 44734 45 51

+375 29 8413981

+375 17377 55 40.

Telegram: @ViasnaSOS, @SOSViasna

Сейчас "Весне" известно о 499 задержанных. Речь идет преимущественно о Минске.

Список продолжает дополняться. Утром должны быть уточнены данные.

Читайте также: "Животное под влиянием препаратов", - оппозиционер Санников о Лукашенко

Как пишет Наши Нива , среди тех, кого схватили люди в форме, известные в Беларуси медики.

Речь идет о враче-офтальмологе, руководителе клиники "Новое зрение" Вадиме Мурашко и детском хирурге с 20-летним опытом, отце четырех детей Андрее Любечском.

499 человек в райуправлении милиции и изоляторах временного содержания - это самое большое количество за один день с начала мирной революции, которая длится в стране после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо