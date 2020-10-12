Силовики Лукашенко задержали около 500 белорусов, - правозащитный центр "Весна"
Об этом со ссылкой на данные правозащитного центра "Весна" рассказывает Еспресо.TV .
"Если вы или ваши близкие задержаны Сообщите нам об этом через телеграмм-бот @viasna_bot или на горячую линию", - отмечают правозащитники.
Контакты:
+375 44734 45 51
+375 29 8413981
+375 17377 55 40.
Telegram: @ViasnaSOS, @SOSViasna
Сейчас "Весне" известно о 499 задержанных. Речь идет преимущественно о Минске.
Список продолжает дополняться. Утром должны быть уточнены данные.
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Как пишет Наши Нива , среди тех, кого схватили люди в форме, известные в Беларуси медики.
Речь идет о враче-офтальмологе, руководителе клиники "Новое зрение" Вадиме Мурашко и детском хирурге с 20-летним опытом, отце четырех детей Андрее Любечском.
- 499 человек в райуправлении милиции и изоляторах временного содержания - это самое большое количество за один день с начала мирной революции, которая длится в стране после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа.
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