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Espreso.tvСпортСвитолина осталась в топ-5 лучших теннисисток мира

Свитолина осталась в топ-5 лучших теннисисток мира


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась в топ-5 рейтинга WTA

Об этом сообщает btu.org.ua.

После завершения "Ролан Гаррос", который Свитолина оставила на стадии четвертьфинала, теннисистка осталась на 5 месте в рейтинге WTA.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская опустилась на двадцать девятое место. Екатерина Козлова выпала из топ-100. Марта Костюк поднялась на 106-ю позицию (прим. - лучший показатель в карьере) и Леся Цуренко регрессировала на сто сорок четвёртого место.

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