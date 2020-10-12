Свитолина осталась в топ-5 лучших теннисисток мира

12 октября, 2020, 13:55

Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась в топ-5 рейтинга WTA

Об этом сообщает btu.org.ua.

После завершения "Ролан Гаррос", который Свитолина оставила на стадии четвертьфинала, теннисистка осталась на 5 месте в рейтинге WTA.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская опустилась на двадцать девятое место. Екатерина Козлова выпала из топ-100. Марта Костюк поднялась на 106-ю позицию (прим. - лучший показатель в карьере) и Леся Цуренко регрессировала на сто сорок четвёртого место.

Напомним, 6 октября Элина Свитолина сенсационно проиграла Нади Подорошци в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Аргентинка украинского происхождения Надя Подорошка стала третьей теннисисткой в истории , которая дошла до полуфинала турнира Большого шлема, начав борьбу в квалификации.

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