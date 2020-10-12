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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

Сутки на Донбассе: боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

За прошедшие сутки, 11 октября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, обстрелы из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировано в районе населенного пункта Ломакино.

С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Украинские военные огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

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