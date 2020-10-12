Сутки на Донбассе: боевики четыре раза обстреляли позиции ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия. Кроме того, обстрелы из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксировано в районе населенного пункта Ломакино.
С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.
Украинские военные огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
На других участках по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры