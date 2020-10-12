Стала известна тройка кандидатов на премию Сахарова: среди них - белорусская оппозиция
Видео объявления списка размещено на мультимедийном портале Евросоюза, сообщает Укринформ.
"Три кандидата отобраны для получения премии Сахарова в 2020 году. Первая в алфавитном порядке - демократическая оппозиция Беларуси... Она представлена Координационным советом, включая главного кандидата на пост президента Светлану Тихановськую, лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич, других важных политических личностей и активистов", - сообщил председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер.
Вторым номинантом стала активистка и правозащитница из Гондураса Берта Касерес, которая была убита в 2016 году за отстаивание прав коренного народа.
Третьим кандидатом стал Наджиб Муса Михаэль, архиепископ города в Ираке, который организовал эвакуацию сирийских христиан и нацменьшинств в Иракский Курдистан. Он сохранил более 800 исторических манускриптов 14-19 веков, проявил мужество в отстаивании прав человека и в сохранении от разрушения культурного наследия Ирака.
Премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Европарламент присуждает с 1988 года лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.
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