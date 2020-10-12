Стала известна тройка кандидатов на премию Сахарова: среди них - белорусская оппозиция

12 октября, 2020, 22:52

Члены комитетов Европарламента определили список из трех номинантов на премию имени Андрея Сахарова 2020 года

Видео объявления списка размещено на мультимедийном портале Евросоюза, сообщает Укринформ.

"Три кандидата отобраны для получения премии Сахарова в 2020 году. Первая в алфавитном порядке - демократическая оппозиция Беларуси... Она представлена Координационным советом, включая главного кандидата на пост президента Светлану Тихановськую, лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич, других важных политических личностей и активистов", - сообщил председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер.

Вторым номинантом стала активистка и правозащитница из Гондураса Берта Касерес, которая была убита в 2016 году за отстаивание прав коренного народа.

Третьим кандидатом стал Наджиб Муса Михаэль, архиепископ города в Ираке, который организовал эвакуацию сирийских христиан и нацменьшинств в Иракский Курдистан. Он сохранил более 800 исторических манускриптов 14-19 веков, проявил мужество в отстаивании прав человека и в сохранении от разрушения культурного наследия Ирака.

Премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова Европарламент присуждает с 1988 года лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.