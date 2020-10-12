Шведско-британская компания начинает финальные испытания препарата от COVID-19 - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg.
В ближайшие недели компания планирует начать два испытания препарата на основе антител в качестве профилактического средства при участии более 6 тыс. человек, а в дальнейшем - привлечь 4 тыс. взрослых для испытания препарата в лечении заболевания.
Генеральный директор компании Паскаль Сориот заявил, что антитела длительного действия от AstraZeneca Plc "имеют потенциал для предоставления немедленного и длительного эффекта как для профилактики, так и для лечения COVID-19".
Препарат будут оценивать по его способности противостоять заражению в течение года и как превентивное лечение, когда пациенты подвергаются воздействию вируса от других.
После заявлений Дональда Трампа об эффективности подобной терапии во время его лечения США осуществили крупные инвестиции в исследования AstraZeneca Plc. Компания, в свою очередь, согласилась поставить США 100 тыс. доз препарата до конца 2020 года с возможностью приобретения страной 1 млн доз дополнительно в 2021 году.
Ранее США предоставили AstraZeneca Plc $25 млн на открытие и оценку моноклональных антител, а первая фаза испытаний началась в августе.
- Напомним, в ВОЗ заявили, что вакцина от COVID-19 может быть готова к концу этого года.
- Вице-президент США Пенс анонсировал создание американской вакцины от COVID-19 до конца года.
- В ОПУ заявили о трех путях получения вакцины от коронавируса Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры