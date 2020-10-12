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Espreso.tvОбществоШведско-британская компания начинает финальные испытания препарата от COVID-19 - Bloomberg

Шведско-британская компания начинает финальные испытания препарата от COVID-19 - Bloomberg


фото: Reuters
Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca Plc перешла к завершающей стадии испытаний препарата против коронавируса

Об этом сообщает Bloomberg.

В ближайшие недели компания планирует начать два испытания препарата на основе антител в качестве профилактического средства при участии более 6 тыс. человек, а в дальнейшем - привлечь 4 тыс. взрослых для испытания препарата в лечении заболевания.

Генеральный директор компании Паскаль Сориот заявил, что антитела длительного действия от AstraZeneca Plc "имеют потенциал для предоставления немедленного и длительного эффекта как для профилактики, так и для лечения COVID-19".

Препарат будут оценивать по его способности противостоять заражению в течение года и как превентивное лечение, когда пациенты подвергаются воздействию вируса от других.

После заявлений Дональда Трампа об эффективности подобной терапии во время его лечения США осуществили крупные инвестиции в исследования AstraZeneca Plc. Компания, в свою очередь, согласилась поставить США 100 тыс. доз препарата до конца 2020 года с возможностью приобретения страной 1 млн доз дополнительно в 2021 году.

Ранее США предоставили AstraZeneca Plc $25 млн на открытие и оценку моноклональных антител, а первая фаза испытаний началась в августе.

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