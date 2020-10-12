Шмыгаль предложил Дуде привлечь к "Люблинскому треугольнику" и премьеров

12 октября, 2020, 21:02

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Президенту Польши Анджейю Дуде расширить формат "Люблинского треугольника" возможностью встреч глав правительств Украины, Польши и Литвы

Об этом говорилось во время встречи Шмыгаля и Дуды, сообщает Правительственный портал.

"Предлагаю проработать возможность встречи глав правительств Украины, Польши и Литвы. Мы начали развивать и усиливать "Люблинский треугольник" как новый формат трехстороннего сотрудничества", - отметил премьер.

Также Шмыгаль поблагодарил Дуду за поддержку со стороны Польши в процессе привлечения Украины к проекту "Триморья".

Он добавил, что Украина и Польша продолжат сотрудничество на таможне.

Премьер подчеркнул, что Украина высоко ценит активное участие Польши в усилении военного потенциала нашего государства и в поддержке курса Украины в ЕС и НАТО.

Дуда подчеркнул, что Польша остается надежным партнером Украины и в дальнейшем будет всесторонне способствовать ее евроинтеграционным и евроатлантическим устремлениям.