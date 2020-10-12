СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые подделывали паспорта граждан Евросоюза
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, в группу входили житель Ровно и двое жителей области. Злоумышленники действовали под прикрытием агентства по подбору персонала для работы в европейских странах.
"Для желающих трудоустроиться за рубежом дельцы изготавливали" липовые "ID-карты резидентов стран Восточной Европы и выдавали их за официальные документы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для изготовления фальшивых документов дельцы обустроили пять подпольных "типографий" в частных домах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровенской области. Стоимость комплекта поддельных документов составляла от 300 евро.
В ходе обысков по адресам проживания и регистрации участников группы правоохранители обнаружили черновую документацию, банковские карты и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также оргтехнику, которую использовали для изготовления подделок.
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