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Espreso.tvОбществоС июля количество пневмоний в Украине выросло в пять раз, - Степанов

С июля количество пневмоний в Украине выросло в пять раз, - Степанов


фото: glavcom
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что за 5-11 октября в Украине зафиксировали более 22 тыс. 400 случаев пневмонии

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, передает Эспрессо.TV .

"У нас существенно увеличилось количество больных с пневмониями. За прошедшую неделю - это 22 400 человек. В период с 13 по 19 июля общее количество было 4 234. То есть вы видите, что увеличилось почти в пять раз", - сказал министр.

Степанов отметил, что также растет количество больных и количество госпитализаций.

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Глава МОЗ поблагодарил семейным врачам за их работу и попросил пациентов с уважением относиться к их деятельности.

В то же время, Степанов подчеркнул, что обследование при COVID-19 для пациента должны проходить бесплатно.

"Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача, услуги по диагностике (КТ, рентген) вам должны предоставить бесплатно", - сказал Степанов.

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