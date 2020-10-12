С границами, площадью и количеством населения: в Украине разработали атлас нового админустройства

12 октября, 2020, 16:34

В Украине издали "Атлас административно-территориального устройства Украины", на котором отображено новое деление на районы и территориальные громады

Об этом говорится на сайте Министерства развития громад и территорий.

Отмечается, что в Украине появился "Атлас административно-территориального устройства Украины. Новое районное деление и территориальные громады: 2020".

В сборнике отражено новое админтерустройство на общей карте Украины. Также сборник включает в себя подробные карты каждой области Украины и АР Крым.

"Атлас содержит подробную информацию о новом административно-территориального устройстве Украины: названия, границы, площади, численность населения, состав по громадам каждого нового района каждой области", - говорится в сообщении.

С атласом можно ознакомиться здесь.

Напомним, Кабинет министров утвердил список 129 районов в Украине, по старому делению их было 490.

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