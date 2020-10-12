"Силовики не уйдут с улиц и будут использовать боевое оружие": заместитель министра внутренних дел Беларуси
Об этом сообщает пресс-служба МВД РБ, передает "Наша Нива".
"Мы отмечаем постепенное ослабление протестов как на территориях, так и в массе. Однако протесты, которые сместились преимущественно в Минск, стали организованными и чрезвычайно радикальными. Свидетельством этого являются действия, которые прошли в минувшее воскресенье. Днем это были камни и бутылки, ножи и точилки , а ночью - баррикады и горящие шины", - заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Козакевич в обращении.
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По его словам, на акции 11 октября представители силовиков столкнулись с "радикалами, анархистами, группами боевиков и футбольнымы фанатами".
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"В связи с этим правоохранители и солдаты внутренних войск не будут покидать улиц, а в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - подчеркнул он.
- Напомним, протесты в Беларуси начались летом. В день голосования на выборах президента РБ граждане массово вышли на улицы городов после объявления результатов выборов.
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