"Силовики не уйдут с улиц и будут использовать боевое оружие": заместитель министра внутренних дел Беларуси

12 октября, 2020, 16:49

12 октября заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь заявил, что внутренние войска и полиция будут применять боевое оружие против протестующих

Об этом сообщает пресс-служба МВД РБ, передает "Наша Нива".

"Мы отмечаем постепенное ослабление протестов как на территориях, так и в массе. Однако протесты, которые сместились преимущественно в Минск, стали организованными и чрезвычайно радикальными. Свидетельством этого являются действия, которые прошли в минувшее воскресенье. Днем это были камни и бутылки, ножи и точилки , а ночью - баррикады и горящие шины", - заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Козакевич в обращении.

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По его словам, на акции 11 октября представители силовиков столкнулись с "радикалами, анархистами, группами боевиков и футбольнымы фанатами".

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"В связи с этим правоохранители и солдаты внутренних войск не будут покидать улиц, а в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - подчеркнул он.

Напомним, протесты в Беларуси начались летом. В день голосования на выборах президента РБ граждане массово вышли на улицы городов после объявления результатов выборов.

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