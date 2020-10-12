"Приду в суд, послушаю, что его оскорбило": нардеп-"слуга" Богуцкая об иске от коллеги Качуры

12 октября, 2020, 15:56

Нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая, с которой планирует судиться ее однопартиец Александр Качура, готова прийти на заседание

Об этом она написала в Facebook.

"Просто приду в суд и по крайней мере послушаю, какие конкретно слова, прочитанные на моей странице, оскорбили заявителя. И почему другие, написанные несколькими строками ниже, не вызывали у него никаких эмоций?" - отметила Богуцкая.

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Она ответила журналистам и заявила, что встречный иск подавать.

Источник: https://censor.net/ua/n3224389