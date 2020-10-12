"Приду в суд, послушаю, что его оскорбило": нардеп-"слуга" Богуцкая об иске от коллеги Качуры
12 октября, 2020, 15:56
Нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая, с которой планирует судиться ее однопартиец Александр Качура, готова прийти на заседание
Об этом она написала в Facebook.
"Просто приду в суд и по крайней мере послушаю, какие конкретно слова, прочитанные на моей странице, оскорбили заявителя. И почему другие, написанные несколькими строками ниже, не вызывали у него никаких эмоций?" - отметила Богуцкая.
Читайте также: Нардеп-"слуга" Богуцкая назвала однопартийца Качуру "тупым сапогом" за защиту российских вакцин: тот подает в суд
Она ответила журналистам и заявила, что встречный иск подавать.
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры