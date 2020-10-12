"Оранжевая" зона: в Черкассах не будут вводить ограничения, - мэр города
Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает " РБК-Украина ".
"О введении" оранжевой "зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить" оранжевую "зону. Кроме того, многие люди, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", - сказал Бондаренко.
Он добавил, что в городе пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и учреждений.
"В первую очередь нужно дать доработать школам в нормальном режиме и только потом идти на каникулы. Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно соблюдать санитарные нормы, нужно соблюдать средств личной гигиены и спокойно работать и спокойно жить", - отметил мэр Черкасс.
- Напомним, в обновленном списке карантинных зон Черкассы оказались в "оранжевой" зоне.
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