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Espreso.tvОбщество"Оранжевая" зона: в Черкассах не будут вводить ограничения, - мэр города

"Оранжевая" зона: в Черкассах не будут вводить ограничения, - мэр города


фото: reuters
Городской совет Черкассы не будет вводить ограничения "оранжевой" зоны в городе

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает " РБК-Украина ".

"О введении" оранжевой "зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить" оранжевую "зону. Кроме того, многие люди, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что в городе пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и учреждений.

"В первую очередь нужно дать доработать школам в нормальном режиме и только потом идти на каникулы. Что касается ограничения работы предприятий и заведений, то в первую очередь нужно соблюдать санитарные нормы, нужно соблюдать средств личной гигиены и спокойно работать и спокойно жить", - отметил мэр Черкасс.

  • Напомним, в обновленном списке карантинных зон Черкассы оказались в "оранжевой" зоне.

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