"Оранжевая" зона карантина: в Харькове внесут изменения в работу метро

12 октября, 2020, 16:59

Метрополитену Харькова поручили сократить интервалы между поездами, чтобы меньше людей скапливалось на платформе

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Так, первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов поручил работникам метрополитена сократить интервалы между поездами.

"Вы должны разработать график движения поездов с сокращенным интервалом, чтобы люди не скапливались на платформах", - заявил Терехов.

Он отметил, власти также планируют обратиться в Национальную полицию с требованием усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Терехов также отметил, что останавливать работу метрополитена городские власти не будет.

Напомним, 12 октября в Украине начали действовать новые зоны эпидемической опасности, согласно которым ужесточаются меры адаптивного карантина. Так, Харьков попал в "оранжевую" зону.

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