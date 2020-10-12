"Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов

12 октября, 2020, 16:38

Народный депутат "Слуги народа" Александр Качура заявил, что после местных выборов партия будет объединяться с "Оппозиционные платформой - За жизнь", но только в некоторых регионах

Об этом он сказал в интервью Youtube-каналу "Единство".

"В зависимости от регионов. Думаю, что это (объединение с ОПЗЖ, - ред.) однозначно будет, потому что невозможно будет этого избежать", - подчеркнул Качура.

Он пояснил, что причиной этому - "значительная поддержка" ОПЗЖ в восточных регионах.

Кроме того, Качура допускает сотрудничество с "Батькивщиной", но категорически против сотрудничества с "ЕС"

"Если на областном уровне "Слуга народа" будет осуществлять коалицию с "Европейской солидарностью", я буду просить исключить меня из фракции, так как считаю, что это предательство интересов всех избирателей", - подытожил Качура.