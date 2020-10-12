"Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов
Об этом он сказал в интервью Youtube-каналу "Единство".
"В зависимости от регионов. Думаю, что это (объединение с ОПЗЖ, - ред.) однозначно будет, потому что невозможно будет этого избежать", - подчеркнул Качура.
Он пояснил, что причиной этому - "значительная поддержка" ОПЗЖ в восточных регионах.
Кроме того, Качура допускает сотрудничество с "Батькивщиной", но категорически против сотрудничества с "ЕС"
"Если на областном уровне "Слуга народа" будет осуществлять коалицию с "Европейской солидарностью", я буду просить исключить меня из фракции, так как считаю, что это предательство интересов всех избирателей", - подытожил Качура.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры