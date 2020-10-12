"На каждом из морей": в ОПУ заявили о планах строительства военно-морских баз при содействии Великобритании
12 октября, 2020, 16:15
Украина планирует построить две военно-морские базы на Черном и Азовском морях
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
"Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, не британская военно-морская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов", - заявил он.
Жовква добавил, что Украине нужны несколько современных военно-морских баз.
"У нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна - на Азовском", - отметил он.
- Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.
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