"На каждом из морей": в ОПУ заявили о планах строительства военно-морских баз при содействии Великобритании

12 октября, 2020, 16:15

Украина планирует построить две военно-морские базы на Черном и Азовском морях

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Украина нуждается в создании фактически с нуля военно-морских баз. И подчеркну, не британская военно-морская база будет размещена в Украине, а украинская база будет построена с привлечением британских специалистов", - заявил он.

Жовква добавил, что Украине нужны несколько современных военно-морских баз.

"У нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна - на Азовском", - отметил он.

Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.