"Мы прорвали линию соприкосновения - ее больше нет": Алиев угрожает "пойти до конца" в военном решении карабахского конфликта

12 октября, 2020, 17:08

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал основной задачей своей армии получения контроля над стратегически важными высотами в Карабахе после прорыва линии фронта

"Азербайджанская армия продолжает свою миссию. Ежедневно мы освобождаем новые позиции: не важно, село это или город. Высота или гора составляет сейчас наибольшую важность, так как города мы безусловно освободим, для нас важно занять стратегические высоты", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы прорвали линию соприкосновения - ее больше нет. Также больше не существует статус-кво. Миф о непобедимости армянской армии уже развеян. Мы показали, кто есть кто. Поэтому с новыми реалиями придется считаться и самой Армении, и ее сторонникам, и всему миру" , - заявил Алиев.

Он добавил, Азербайджан ни перед чем не остановится, если не увидит от Армении конструктивных шагов для мирного урегулирования конфликта. "Мы не хотим проливать кровь, мы хотим возобновления дипломатических переговоров. Но если мы этого не увидим от армянской стороны, мы не остановимся и пойдем до конца. Но каким образом - военным или политическим, это другой вопрос. Мы хотим завершить военный этап, кровопролитие, чтобы не гибли люди, чтобы мирным путем вернуть свои земли", - сказал президент.

Власти Азербайджана ранее заявили, что с 27 сентября освободили в Карабахе около 40 населенных пунктов, армия заняла несколько важных высот.

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