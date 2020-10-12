"Было реконструировано памятную плиту": Зеленский вспомнил мемориальную доску, с которой поляки убрали имена погибших и посвящение
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Не открою тайну, если скажу, что в ходе встречи мы коснулись и чрезвычайно чувствительного для обеих стран вопроса - общей исторической памяти. Это не простой путь, однако важно, что мы готовы преодолевать его вместе и делать взаимные шаги навстречу", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что Украина предоставила разрешение на поисковые работы для польских ученых и археологов.
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"А в Польше на горе Монастырь реконструировано памятную плиту на украинском братской могиле", - отметил он.
По словам Зеленского, место памяти на горе Монастырь было "в изувеченном состоянии" на протяжении пяти последних лет.
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"Я лично просил господина президента решить этот вопрос, и это было сделано", - заявил Зеленский.
Президент отметил, что Украина ожидает восстановления полного списка имен погибших на братской могиле.
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