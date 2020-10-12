 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПротив судей ВАКС по "делу Мартыненко" открыто дело за нарушение закона. ДОКУМЕНТ

Против судей ВАКС по "делу Мартыненко" открыто дело за нарушение закона. ДОКУМЕНТ


фото: slovoidilo
16 сентября Генеральный прокурор Украины по решению Печерского райсуда Киева возбудил уголовное дело против судей Высшего антикоррупционного суда Леси Федорак, Виктора Маслова и Игоря Строгого по факту грубого нарушения права обвиняемого на защиту

Об этом сообщает пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований.

Пресс-служба заявила, что адвокат летом обратился в Печерский райсуд Киева, который 26 августа обязал Офис генерального прокурора возбудить уголовное дело против судейской коллегии ВАКС во главе с Лесей Федорак относительно совершения ими уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.374 Уголовного кодекса Украины.

У Мартыненко считают, что коллегия ВАКС в составе судей Федорак, Маслова и Строгого злоупотребляет своими полномочиями и грубо нарушает право на защиту и справедливый суд, уничтожила состязательность сторон в пользу обвинения.

"В частности, по инициативе Леси Федорак судьи в нарушение Уголовно-процессуального кодекса изменили порядок исследования доказательств в пользу НАБУ и САП, фактически лишив адвокатов возможности защищать их клиентов. Также председательствующая на заседании суда угрожала изменением меры пресечения обвиняемым в связи с позицией защитников, которые, по мнению коллегии, "мешают" суда рассматривать это уголовное производство. Федорак даже заявила, что решение по делу будет зависеть от поведения обвиняемых и их защитников ", - говорится в сообщении.

"После того как судья Федорак принудительно назначила адвокатов с бесплатной государственной помощи, она отказала им в предоставлении достаточного времени для ознакомления с материалами дела. Более того, судейская" тройка "потребовала от ГПУ ... уголовного преследования адвокатов по этому делу. С подачи Федорак защитников также обвинили в якобы взрыве на закрытой территории ВАКС, куда имеют доступ только работники суда - по этому поводу мы обратились к Нацполиции за расследованием. Эти 3 судей ВАКС не гнушаются использовать клевету и юридическое преследование защитников и обвиняемых, которые не хотят мириться с предвзятостью Федорак. А близкие к НАБУ грантовые организации пиарят этих судей и занимаются клеветой участников дела ", - заявила пресс служба экс-депутата.

У Мартыненко отметили, что "скандальное поведение коллегии ВАКС во главе с Федорак также получило резко негативную оценку адвокатского сообщества и вышла уже на международный уровень. 5 августа Национальная ассоциация адвокатов Украины обратилась к украинским и международным институциям о нарушении прав человека на защиту и профессиональных прав адвокатов . Это обращение направлено, среди прочих, Европейской ассоциации судей, Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и Комиссару Совета Европы. Совет адвокатов Украины обратил внимание на то, что судьи ВАКС Федорак, Маслов и Строгий нарушают не только национальное, но и международное законодательство , в частности статьи 6, 8, 17 Конвенции по защите прав человека и основных свобод ".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать