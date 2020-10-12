Президента Таджикистана переизбран на пятый срок

12 октября, 2020, 12:39

На выборах президента Таджикистана победил действующий президент Эмомали Рахмон. Он набрал более 90% голосов избирателей

Как сообщает Радио Озоди , в понедельник, 12 октября, Центральная комиссия по выборам и референдумов Таджикистана объявила 68-летнего лидера нации победителем президентских выборов.

По данным Центризбиркома, за Эмомали Рахмона проголосовали 3 млн 837 тыс граждан Таджикистана (90,92% избирателей). По его ближайшего соперника Рустама Латифзода свои голоса отдали 3,03% избирателей.

Явка избирателей, по официальным данным, составила 85,39%. Выборы объявили состоявшимися, когда явка избирателей превысила 70%.

Эмомали Рахмон впервые был избран президентом Таджикистана в 1994 году. Его переизбирали в 1999, 2006 и 2013 годах. Никакие из этих выборов не были признаны международными наблюдателями.

В 2015 году Эмомали Рахмон получил пожизненный титул лидера нации Пешвои Миллат (основатель мира и национального единства - Лидер нации).

В 2016 году в Конституцию страны были внесены изменения, позволившие лидеру нации баллотироваться неограниченное количество раз.

Победа на выборах 2020 года позволит 68-летнему правителю провести три десятилетия у власти и опередить Нурсултана Назарбаева, лидера нации в Казахстане, по длительности пребывания на посту президента.

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