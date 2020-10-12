Председатель комитета Шевченковской премии заявил, что ему предлагали взятку в размере суммы награды

12 октября, 2020, 16:57

Председателю комитета по Шевченковской премии Юрий Макарову предложили взятку в размере суммы, которую получит лауреат премии

Об этом заявил сам Макаров в Facebook.

"Получил предложение, от которого трудно отказаться. Один музыкальный коллектив, точнее, его руководитель через посредника обещает за содействие в получении Шевченковской премии в случае положительного результата отдать полностью ее денежную составляющую", - написал Макаров.

Речь идет о сумме в примерно 200 тыс. грн.

По его словам, такое же предложение получила одна из членов комитета.

"Ничего удивительного: в той статической системе иерархий в художественной сфере каждая очередная медалька - фактор непотопляемости, а также аргумент в борьбе за государственное финансирование. Одно дело - просто ансамбль, другое - ансамбль-лауреат. Попробуй их сократи, попробуй подвинь, попробуй недодай денег. По сравнению с этим само денежное вознаграждение - мелочь, которой стоит пожертвовать", - отметил Макаров.