Порывистый ветер и тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 13 октября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Во вторник Украина будет одной из самых теплых стран Европы", - отметила пани Диденко.
Температура воздуха в течение дня составит +20 °C ... +24 °C, лишь в западных областях дожди понизят градусы до +16 °C ... +19 °C.
Юго-восточный ветер ожидается порывистым, в западной части - до штормового.
"Дожди пройдут в западной части Украины, подойдет циклон Gizela, вечером осадки усилятся, немного зацепят также под конец дня Одесскую область", - отметила синоптик.
В большинстве областей будет преобладать сухая погода.
В Киеве завтра ожидается до +20 °C. Ветерок будет порывистый, юго-восточного направления. Дожди в столице маловероятны.
По словам Натальи Диденко, существенное похолодание в Украине предполагается в выходные, 17-18 октября.
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