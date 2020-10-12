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Espreso.tvОбществоПорывистый ветер и тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 13 октября

Порывистый ветер и тепло: синоптик Наталья Диденко о погоде 13 октября

Во вторник в Украине ожидается теплая погода. Дожди пройдут на Западе, а также в Одесской области

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Во вторник Украина будет одной из самых теплых стран Европы", - отметила пани Диденко.

Температура воздуха в течение дня составит +20 °C ... +24 °C, лишь в западных областях дожди понизят градусы до +16 °C ... +19 °C.

Юго-восточный ветер ожидается порывистым, в западной части - до штормового.

"Дожди пройдут в западной части Украины, подойдет циклон Gizela, вечером осадки усилятся, немного зацепят также под конец дня Одесскую область", - отметила синоптик.

В большинстве областей будет преобладать сухая погода.

В Киеве завтра ожидается до +20 °C. Ветерок будет порывистый, юго-восточного направления. Дожди в столице маловероятны.

По словам Натальи Диденко, существенное похолодание в Украине предполагается в выходные, 17-18 октября.

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